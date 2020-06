Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo annonce la couleur pour le mercato !

Publié le 14 juin 2020 à 10h45 par A.M.

Interrogé sur le recrutement estival du Paris Saint-Germain, Leonardo confirme que le club de la capitale s'apprête à vivre un mercato particulier compte tenu du contexte actuel.

Difficile de savoir exactement à quoi ressemblera le mercato estival. Et pour cause, la crise du Covid-19 a largement impacté les finances des clubs européens. Mais il n'y a pas que l'aspect économique qui rend la situation particulière. En effet, plusieurs championnats ont repris tandis que la Ligue des Champions devrait se termine au mois d'août à Lisbonne. Dans ce contexte, difficile de convaincre des clubs de lâcher leur joueur afin la fin des compétitions. Malgré tout, cela n'empêche pas les clubs de préparer leur mercato, puisque le PSG vise déjà plusieurs joueurs à l'image de Sergej Milinkovic-Savic, la priorité de Leonardo, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. D'ailleurs, le directeur sportif du club de la capitale s'est prononcé sur le mercato à venir.

«On devra être créatif»