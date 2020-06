Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Memphis, Aouar... Leonardo prépare-t-il un gros coup à l'OL ?

Publié le 14 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 juin 2020 à 18h06

Désireux de renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo multiplie les pistes afin de ne rater aucune opportunité. Dernièrement, les noms de Memphis Depay et d'Houssem Aouar ont notamment été évoqués du côté du PSG, et les dernières déclarations de l'Italo-brésilien au sujet de l'OL ont de quoi inquiéter Jean-Michel Aulas...

Alors que les relations entre l'OL et l'OM sont déjà glaciales, Jean-Michel Aulas va-t-il également se froisser avec le PSG ? Le président lyonnais, envieux de la réussite parisienne sur la scène nationale, a régulièrement glissé quelques tacles au club de la capitale depuis l'arrivée des Qataris, même si celui-ci assure avoir de bons rapports avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais ces derniers mois, cela n'a pas empêché l'OL de perturber les affaires du Paris Saint-Germain. Le club rhodanien a notamment tenté de recruter plusieurs joueuses du PSG, tandis que Bruno Cheyrou, directeur sportif de la section féminine des Rouge et Bleu , a été recruté par l'Olympique Lyonnais pour assurer la succession de Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement. De quoi passablement agacer Leonardo ce dimanche, dans un entretien accordé au JDD .

Aouar plaît au PSG

« Le départ du directeur sportif (Bruno Cheyrou) a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons », a prévenu Leonardo. Le PSG pourrait donc, à en croire son directeur sportif, faire son marché à l'OL dans les prochains mois. Alors que le club de la capitale risque de perdre plus grands talents de son centre de formation, quelques pépites lyonnaises pourraient alors être approchée par les Champions de France à l'avenir, tout comme certains protégés de Rudi Garcia. En effet, bien avant que Leonardo sorte les crocs au sujet de l'OL, le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité l'intérêt du PSG pour Houssem Aouar. Selon nos informations, le milieu de 21 ans est surtout apprécié par l'état-major qatari, et notamment Nasser Al-Khelaïfi. Depuis, RMC et Foot Mercato ont confirmé nos révélations. La Juventus et Manchester City sont également à l'affût, mais aucun club n'a encore formulé d'offre pour la pépite de l'OL d'après les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas. Ce dernier a par ailleurs indiqué que la priorité était de conserver Aouar, même si le joueur aura son mot à dire pour son avenir. De quoi laisser la porte ouverte au PSG.

La tentation Memphis Depay