Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Donny Van de Beek au cœur d'un énorme plan ?

Publié le 14 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid et Zinedine Zidane cibleraient Donny Van de Beek depuis plusieurs semaines, Manchester United pourrait jouer un mauvais tour au club merengue pour s’offrir le milieu hollandais.

Où ira Van de Beek ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs du football. Disposant d’un bon de sortie de la part de sa direction, Van de Beek a vu de nombreux cadors européens venir aux renseignements en vue d’un transfert cet été. Le Real Madrid et Manchester United ont coché le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam pour se renforcer. Une piste qui devrait être assez onéreuse car les dirigeants de l’Ajax ne comptent pas lâcher facilement leur joueur. Du côté du Real Madrid, la crise financière a bousculé les plans dans les dossiers Van de Beek et Havertz, et pourrait profiter à son rival anglais également engagé dans les deux dossiers. Face à ce dilemme financier, Manchester United serait en train de préparer un plan pour recruter Van de Beek et doubler par la même occasion Zidane et le Real Madrid.

Vendre Pereira pour s’offrir Van de Beek