Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ cet été ? La réponse de Leonardo !

Publié le 14 juin 2020 à 18h45 par A.M.

Alors que le monde a été frappé par une crise sanitaire d'envergure, les conséquences sur les finances des clubs de football sont très importantes. Même pour le PSG comme l'explique Leonardo.

Cet été, le mercato s'annonce très particulier. Et pour cause, la crise du Covid-19 a frappé fort. D'une part, plusieurs Championnats n'étant pas terminé, les premiers mouvements importants ne sont pas pour tout de suite. D'autant plus que la Ligue des Champions prendra fin au mois d'août. D'autre part, les finances des clubs ont été lourdement impactées par cette crise qui a engendré une importante perte de revenus. Par conséquent, Leonardo assure qu'il ne faut pas s'attendre à des transferts dépassant les 100M€, même pour le PSG.

Aucun transfert à 100M€ cet été pour Leonardo