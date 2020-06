Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup osé pour la succession de Draxler !

Publié le 14 juin 2020 à 21h45 par D.M.

Alors qu’Adil Aouchiche pourrait quitter le PSG cet été, les dirigeants parisiens auraient formulé une ultime offre pour tenter de le retenir. Le club lui aurait proposé de prendre la succession de Julian Draxler, dont l’avenir à Paris reste incertain.

« Au PSG, il y a de la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans » a déclaré Leonardo dans les colonnes du JDD au sujet de la situation d’Adil Aouchiche (17 ans), mais également de Tanguy Kouassi (18 ans). Le milieu de terrain, qui a fait sa première apparition en Ligue 1 cette saison, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG et sera libre de rejoindre le club de son choix en juillet prochain. Selon les dernières informations du 10 Sport, l’ASSE tient la corde et ce transfert pourrait voir le jour grâce aux prochaines ventes de la formation stéphanoise. A en croire les informations de Julien Maynard, Leonardo aurait l’intention d’organiser une ultime réunion avec Aouchiche pour tenter de le retenir.

Aouchiche pour remplacer Draxler ?

Journaliste pour RMC , Loïc Tanzi a dévoilé sur son compte Twitter la dernière proposition du PSG pour tenter de conserver sa jeune pépite. Selon ses informations, Leonardo aurait proposé à Adil Aouchiche une place dans l’équipe première. Cela au détriment de Julian Draxler qui pourrait quitter le club parisien lors du prochain mercato. Néanmoins, le journaliste indique que la tendance est plutôt un départ du joueur cet été. Reste à savoir si cette dernière proposition fera changer d’avis Adil Aouchiche.