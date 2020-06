Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros club ne lâche pas Layvin Kurzawa !

Publié le 14 juin 2020 à 20h15 par B.C.

Comme annoncé cette semaine par France Football, Chelsea suit de près la situation de Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le PSG.

L'effectif du PSG va fortement être remodelé cet été. Malgré la crise sanitaire qui secoue l'économie du football, Leonardo a décidé de ne pas prolonger les contrats d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Tous ces joueurs doivent donc trouver un nouveau club pour la saison prochaine, et il ne manque pas de prétendants. Arsenal, l'Inter Milan, la Juventus ou encore l'Atlético de Madrid lorgneraient notamment le latéral gauche du PSG, à l'inverse du FC Barcelone malgré ce qui s'est dit en Catalogne selon les informations du 10 Sport . Et un autre club prestigieux en Europe suivrait de près Kurzawa.

Kurzawa, le plan B de Chelsea ?