Mercato - Real Madrid : Zidane doublé pour un crack francais ?

Publié le 14 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Soucieux de préparer la succession de Sergio Ramos, Zinédine Zidane aurait ciblé Dayot Upamecano. Un dossier épineux pour le Real Madrid qui pourrait se faire doubler par un autre cador européen.

Quelle sera la destination pour Dayot Upamecano l’année prochaine ? En fin de contrat dans un an, le défenseur français n’a toujours pas prolongé avec son club, Leipzig. Une situation qui aurait alerté de nombreux cadors européens intéressés par le crack français. Parmi ses courtisans, le Real Madrid de Zinédine Zidane aimerait beaucoup se l’offrir en vue de la succession de Sergio Ramos qui vient récemment de fêter ses 34 ans. Un dossier épineux à boucler avec d'un côté, la crise économique qui a touché de plein fouet le club merengue et de l'autre la grosse concurrence pour le défenseur central. Outre l’AC Milan, un autre club pourrait passer à l’action et serait même en pôle pour s’offrir le joueur.

Arsenal en pôle pour Upamecano ?