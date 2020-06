Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une terrible nouvelle pour Sancho !

Publié le 14 juin 2020 à 14h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Real Madrid songe à recruter Jadon Sancho lors du prochain mercato estival, mais est devancé par Liverpool à l'heure actuelle. Toutefois, selon Sebastien Kehl, dirigeant du Borussia Dortmund, la pépite anglaise de 20 ans ne devrait pas faire ses valises cet été.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Jadon Sancho est de plus en plus incertain. Etincelant sous le maillot du Borussia Dortmund, l'ailier de 20 ans a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane et de Jürgen Klopp. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid a coché le nom de Jadon Sancho en vue du prochain mercato estival. Toutefois, Zinedine Zinedine n'est pas dans une position idéale sur ce dossier. En effet, selon nos informations de ce vendredi, les Reds de Liverpool sont actuellement pole position pour Jadon Sancho. Interrogé sur l'avenir de sa pépite britannique ce samedi, Sebastien Kehl, responsable de l'équipe première du Borussia Dortmund, a lâché ses vérités.

«Il jouera au Borussia Dortmund la saison prochaine»