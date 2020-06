Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Atal approché par deux concurrents de Leonardo ?

Publié le 15 juin 2020 à 0h45 par A.D.

Naples et Watford pourraient perturber les plans de Leonardo avec Youcef Atal. Les Azzurri et les Hornets auraient pris contact avec l'entourage du joueur.

Très performant sous les couleurs de l'OGC Nice, Youcef Atal aurait tapé dans l'oeil du PSG il y a plusieurs mois. Alors que Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont en fin de contrat le 30 juin, Leonardo pourrait envisager de se tourner vers le latéral algérien (24 ans) lors du prochain mercato estival. Et ce dossier ne devrait pas être facile à boucler, puisque l'Inter souhaiterait s'attaquer à Youcef Atal cet été selon les dernières informations de TMW .

Le Napoli et Watford auraient contacté le clan Atal