Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup XXL pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 15 juin 2020 à 8h45 par La rédaction

Alors que le PSG s'apprête à perdre Thiago Silva, Leonardo semble déjà avoir une petite idée derrière la tête pour renforcer la défense centrale. Le directeur sportif du club de la capitale souhaiterait recruter Lucas Hernández !

« Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait », a récemment lancé Leonardo en évoquant la fin de l’aventure d’Edinson Cavani et celle de Thiago Silva au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du club de la capitale compterait renforcer l’effectif de Thomas Tuchel dans ces secteurs de jeu et aurait déjà trouvé le remplaçant idéal au capitaine emblématique du PSG. Aussi sur les tablettes du Real Madrid comme vous l’avait annoncé le10sport.com le 4 mai dernier, Lucas Hernández pourrait débarquer au PSG !

Des premières discussions déjà entamées ?