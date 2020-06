Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de l'OL recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 15 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, Leonardo a laissé entendre qu'il était prêt à se lancer sur les traces de plusieurs joueurs de l'OL en réponse à certaines manœuvres de Jean-Michel Aulas. Mais selon vous, qui a sa place au PSG au sein de l'effectif de Rudi Garcia ?

Dans un entretien accordé au JDD , Leonardo n'a éludé aucun sujet à l'approche du mercato estival. Neymar, Mbappé, Cavani, Thiago Silva, Tuchel... Leonardo a fait le point sur les dossiers chauds du PSG, mais le directeur sportif parisien en a également profité pour lancer un avertissement à Jean-Michel Aulas. Alors que l'OL a notamment débauché Bruno Cheyrou, jusqu'ici responsable de la section féminine du PSG, pour assurer la succession de Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement de l'OL, Leonardo a expliqué qu'il pourrait utiliser les mêmes procédés à l'avenir. « Ç’a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons », a lâché l'Italo-brésilien. Mais qui pourrait bien faire l'objet d'un intérêt du PSG au sein de l'OL ?

Aouar, Memphis, Guimarães... Qui a sa place au PSG ?

Le 10 Sport vous révélait en janvier dernier que le PSG s'intéressait à Houssem Aouar. Avant la crise du coronavirus, le départ du milieu de terrain semblait acté, et celui-ci pourrait malgré tout avoir lieu. Outre le club de la capitale, la Juventus et Manchester City seraient également intéressés par la pépite de l'OL. De son côté, Thomas Tuchel aurait des vues sur Memphis Depay. Selon Abdellah Boulma en avril, l'international néerlandais aurait en effet les faveurs de l'entraîneur du PSG et de certains dirigeants. Cependant, ils ne sont pas les deux seuls joueurs susceptibles d'intéresser le PSG. En effet, plusieurs départs de taille vont avoir lieu dans la capitale à l'issue de la saison. En défense, Jason Denayer ou Léo Dubois pourraient alors avoir leur place dans la rotation. Dans l'entrejeu, secteur où le PSG cherche à se renforcer, Bruno Guimarães serait une recrue de choix, tant l'espoir brésilien est promis à un grand avenir. Il en est de même pour Rayan Cherki par exemple, qui se retrouverait déjà sur les tablettes du Real Madrid. De son côté, Moussa Dembélé est également convoité par de prestigieuses écuries.



