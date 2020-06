Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces mauvais tours que pourrait réserver Leonardo à Jean-Michel Aulas…

Publié le 15 juin 2020 à 3h45 par T.M.

Pointant du doigt l’actuel comportement de l’OL, Leonardo a lancé un avertissement à Jean-Michel Aulas. Mais que pourrait alors réserver le directeur sportif du PSG au patron des Gones ?

Ces dernières années, Jean-Michel Aulas n’a clairement pas été le meilleur ami du PSG. Le président de l’OL a multiplié les critiques, mais voilà que Leonardo a aussi des reproches à faire. En effet, pour le JDD , le directeur sportif parisien a poussé un coup de gueule suite au départ de Bruno Cheyrou, ancien responsable de la section féminine du PSG et désormais directeur de la cellule de recrutement de l’OL : « Le départ du directeur sportif (Bruno Cheyrou) a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons ». Faut-il alors craindre des représailles de Leonardo ?

La vengeance de Leonardo ?

Ayant en travers de la gorge les derniers événements, Leonardo pourrait donc bien rendre la monnaie de sa pièce à l’OL. Et si cela passait par piquer les meilleurs éléments du club de Jean-Michel Aulas ? Le PSG aurait de quoi faire au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Un joueur retient d’ailleurs actuellement l’intention des Parisiens : Houssem Aouar. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi en particulier, apprécie le milieu de terrain de 21 ans. Alors qu’Aulas affichait dernièrement de conserver son joyau, le PSG pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Et d’autres éléments de l’effectif lyonnais pourraient également plaire à Leonardo. Cela pourrait être le cas de Memphis Depay, dont le nom a dernièrement été évoqué dans le viseur parisien, ou même Bruno Guimaraes. Arrivé en janvier, le Brésilien a frappé fort dès ses premiers matchs. Un renfort qui pourrait faire du bien dans l’entrejeu de Thomas Tuchel où on cherche d’ailleurs une nouvelle tête.