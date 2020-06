Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Galtier sur la succession de Villas-Boas !

Publié le 15 juin 2020 à 20h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l'OM avant qu'André Villas-Boas ne décide de rester, Christophe Galtier avoue qu'il n'a pas envisagé revenir à Marseille cet été.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas semblait très incertain. En effet, le Portugais est proche du désormais ex-directeur sportif de l'OM, et un départ était clairement à l'ordre du jour. Finalement, AVB est resté à son poste, mais plusieurs noms ont circulé pour lui succéder, à commencer par celui de Christophe Galtier. Actuellement à la tête du LOSC, l'entraîneur de 53 ans n'a jamais caché son attachement pour son club formateur, mais un départ de Lille cet été n'était pas à l'ordre du jour selon lui. D'ailleurs, l'OM ne l'aurait jamais approché.

« Aucune personne de l'OM n'est venue me solliciter »