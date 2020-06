Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La balle est plus que jamais dans le camp de Kylian Mbappé…

Publié le 15 juin 2020 à 17h30 par G.d.S.S.

Constamment annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé reste toutefois un élément important du PSG comme l’a rappelé Leonardo. Et les déclarations se multiplient autour du jeune phénomène français, qui aura un choix capital à faire pour son avenir dans les prochains mois.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé intéresse fortement Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. D’ailleurs, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le jeune attaquant français n’a jamais caché son attirance pour le club merengue et aimerait beaucoup travailler un jour sous les ordres de Zidane. Si un transfert de Mbappé semble clairement irréalisable cet été sur le plan financier avec l’impact du Covid-19 , le Real Madrid pourrait se trouver une position de force en 2021, lorsqu’il ne restera plus qu’une année de contrat à l’ancien Monégasque au PSG. Et ce dossier a beaucoup fait parler lundi…

Quand Modric interpelle Mbappé

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Luka Modric a clairement incité Kylian Mbappé à quitter le PSG le plus rapidement possible pour progresser dans sa carrière : « Mbappé a tout pour plaire, mais je pense que pour passer un nouveau cap, il doit aller jouer dans un championnat où son équipe ne gagne pas aussi facilement », a lancé le milieu de terrain croate du Real Madrid. Un discours qui dissimule à peine un appel du pied envers Kylian Mbappé, surtout quand on sait que l’attaquant du PSG serait un grand fan du Real Madrid. Pourtant, pour rafler la mise avec le joueur de l’équipe de France, le club merengue devra frapper fort…

Leonardo a fermé la porte