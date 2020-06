Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye prend position pour l'avenir de Cavani !

Publié le 15 juin 2020 à 13h45 par La rédaction

Interrogé sur le départ d’Edinson Cavani, Idrissa Gueye a clairement affiché sa position concernant l’avenir de l’attaquant uruguayen qui est fin de contrat avec le PSG.

Leonardo l’a annoncé, un grand ménage est en train de s'opérer du côté du PSG. Le directeur sportif brésilien veut renouveler l’effectif de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. Un renouvellement symbolisé par de nombreux joueurs du PSG qui arrivent fin de contrat. Ainsi, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa mais surtout Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans) vont partir à la fin de la saison. Un choix tranché de la part de Leonardo qui laisse partir respectivement l’emblématique capitaine parisien et le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Face à ces choix, de nombreux joueurs du club parisien ont été invités à réagir sur ses décisions fortes du directeur sportif du PSG. Et c'est notamment le cas d'Idrissa Gueye...

« Bien sûr, j’aimerais qu’il reste »