Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, cette recrue estivale s’agace !

Publié le 15 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Recruté lors du dernier mercato estival par le PSG, Idrissa Gueye est déjà annoncé sur le départ cet été. De quoi agacer le principal intéressé qui a d’ailleurs assuré ne jamais avoir parlé d’un transfert avec Leonardo.

Contre un chèque de 30M€, le PSG s’attachait l’été dernier les services d’Idrissa Gueye après avoir trouvé un accord avec Everton. Néanmoins, et ce après une première saison mitigée à Paris, le nom de Gueye revient avec insistance dans la presse ces derniers temps. Disposant toujours d’une belle cote en Angleterre, Gueye a même reçu des offres de deux clubs de Premier, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Néanmoins, on vous révélait que le joueur s’agaçait en interne de témoigner de toutes ces informations. Et il est monté au créneau dans le Canal Football Club.

« Ce ne sont que des fake news »