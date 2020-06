Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès annonce un mercato mouvementé, mais…

Publié le 15 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Après Mauro Icardi, le PSG devrait bouger pour attirer d’autres recrues cet été. D’ailleurs, Pierre Ménès a annoncé que Leonardo et le club de la capitale devraient être des acteurs majeurs du prochain marché des transferts.

L’été s’annonce chaud du côté du PSG. En effet, Leonardo l’a annoncé, Edinson Cavani et Thiago Silva ne resteront pas, eux qui sont en fin de contrat. Une annonce faite ce samedi qui a ainsi confirmé la tendance évoquée depuis plusieurs jours désormais. Toutefois, ces dernières heures, d’autres révélations ont également été faites. Finalement, Tanguy Kouassi devrait lui aussi quitter le PSG. A 17 ans, le prometteur défenseur central devrait finalement signer son premier contrat loin du Parc des Princes. Alors qu’il faudra également ajouter les départs, en fin de contrat, de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, la défense de Thomas Tuchel va considérablement être chamboulée. De quoi obliger Leonardo à s’activer et trouver du sang neuf.

« Ça veut dire beaucoup de recrutement »