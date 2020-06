Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Recruter Antoine Griezmann a été une erreur !

Publié le 15 juin 2020

Ce samedi, pour le retour du FC Barcelone en Liga, Antoine Griezmann a à nouveau connu de grosses difficultés. De quoi faire dire à Frédéric Hermel que le club catalan s’était tout simplement trompé avec le Français.

Après avoir dit non au FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann n’a finalement pas laissé passer le train une seconde fois l’été dernier. Le club catalan a ainsi levé la clause libératoire du Français, qui était de 120M€ à l’Atlético de Madrid. Si le champion du monde était très attendu chez les Blaugrana, sa première partie de saison n’a pas vraiment été à la hauteur. De faire naitre de plus grosses attentes autour de Griezmann, qui doit prouver à l’occasion de la reprise de la Liga. Titulaire ce samedi face à Majorque, le joueur de 29 ans a, encore une fois, éprouvé de grosses difficultés, connaissant un match compliqué. Le Barça se serait-il donc trompé dans son recrutement.

« Une erreur de casting »