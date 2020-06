Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quoi va ressembler le mercato de Leonardo ?

Publié le 15 juin 2020 à 2h30 par A.M.

Alors qu'il a déjà bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo s'est prononcé sur la suite du mercato pour le PSG. Et visiblement, cela s'annonce calme.

A quoi ressemblera le mercato estival du PSG cet été ? Une chose est sûre, Leonardo a commencé par une large revue d'effectif. Mais en ce qui concerne le recrutement, le directeur sportif du PSG en a dit plus dans les colonnes du JDD : « L'enveloppe pour le recrutement ? Je ne sais pas, mais on devra être créatifs, trouver de bonnes solutions pas trop chères. Par petites touches, car même s'il y a des départs, notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent, mais on n'a fait aucune offre. Ce n'est pas le moment. On ne connaît même pas les dates du mercato. Et si on recrute un joueur maintenant, il ne peut pas joueur les matches de la saison en cours . »

Pas de folies cet été ?