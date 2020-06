Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé et Neymar, c'est réglé !

Publié le 15 juin 2020 à 2h00 par A.M.

Invité à commenter ses plans pour cet été sur le marché des transferts, Leonardo s'est montré catégorique concernant l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar.

Dans une interview accordée au JDD , Leonardo a fait le point sur le mercato du Paris Saint-Germain. Et alors qu'il a annoncé le départ des joueurs en fin de contrat, à savoir Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, le directeur sportif du PSG a toutefois rassuré les supporters parisiens au sujet de ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé. En ce qui concerne le Brésilien, Leonardo a assuré que cette fois-ci, ils n'avaient pas parlé d'un départ, un an après le long feuilleton qui avait vu Neymar faire le forcing pour retourner au Barça : « On n'en a plus parlé. Je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué ».

Pour Leonardo, Mbappé et Neymar ne bougeront pas