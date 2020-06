Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas voit un joli coup se profiler !

Publié le 15 juin 2020 à 2h45 par A.M.

Intéressé par Carlos Salcedo cet été, l'OM avait finalement du renoncer à ce dossier compte tenu des exigences des Tigres. Mais cet été, la donne aurait changé.

Cet été, l'Olympique de Marseille aura plusieurs objectifs sur le marché des transferts. Mais il faudra faire avec les moyens du bord. Ainsi, André Villas-Boas pourrait réclamer l'arrivée d'un nouveau défenseur central. Et pour cause, si Alvaro Gonzalez va poursuivre l'aventure à l'OM, c'est loin d'être garanti pour Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Et même si le jeune Marseillais venait à rester, il évolue régulièrement au milieu de terrain. C'est la raison pour laquelle le technicien portugais veut un nouveau défenseur central.

Un prêt avec option d'achat envisageable pour Salcedo ?