Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye dénonce des «fake news» sur son avenir !

Publié le 14 juin 2020 à 20h45 par Th.B.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye est déjà annoncé sur le départ disposant toujours d’une belle cote en Angleterre.

Une saison et puis s’en va ? Recruté pour un montant de 30M€ l’été dernier, Idrissa Gueye a réalisé une saison en demi-teinte avec le PSG malgré de très bons débuts dont une grosse prestation au Parc des princes face au Real Madrid. À cause de la réalité économique actuelle engendrée par le Covid-19, le PSG voit ses possibilités réduites pour cet été. Pour le JDD, Leonardo a même assuré ne pas savoir quelle sera l’enveloppe du PSG pour le mercato. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que deux clubs anglais avaient dégainé une offre pour Gueye. Plus récemment, on vous dévoilait que Wolverhampton était susceptible de lancer une offensive pour le Sénégalais si Ruben Neves pliait bagage. Ces rumeurs n’ont pas plu à Gueye qui toujours selon nos informations a affiché son mécontentement à la lecture de ces spéculations, souhaitant rester au PSG. Lors d’un entretien avec Raphaël Domenach pour le Canal Football Club , Idrissa Gueye a mis les choses au clair sur sa situation.

« Il n’a jamais été question de départ dans les discussions, ou de transfert »