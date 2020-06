Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva déjà assurée par le PSG ?

Publié le 14 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo a finalement scellé l'avenir de Thiago Silva lors d’un long entretien avec le JDD, la succession du capitaine parisien devrait être confiée à Marquinhos, poste pour poste, et également en tant que porteur du brassard.

Après huit saisons de bons et loyaux services et 21 titres, Thiago Silva fera ses adieux au Parc des princes cet été. Leonardo l’avait recruté à l’été 2012 après avoir trouvé un accord avec le joueur et le Milan AC. De retour à la tête de la direction sportive du PSG l’été dernier, Leonardo n’a pas su trouver un terrain d’entente avec le clan Silva concernant sa prolongation. En avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait formulé une offre au défenseur afin de prolonger l’aventure parisienne de Thiago Silva pour une saison supplémentaire. Ces derniers jours, le10sport.com a fait un nouveau point sur la situation en vous dévoilant les chiffres de la proposition en question. En signant ledit contrat, Thiago Silva aurait dû accepter de diminuer son salaire par trois, puisqu’il aurait touché entre 4 et 5M€ à l’année. Finalement, Thiago Silva va quitter le PSG cet été comme Leonardo l’a officialisé ces dernières heures.

Leonardo acte le départ de Thiago Silva

Via une interview accordée au JDD , Leonardo a fait sa première apparition médiatique depuis des mois et en a profité pour évoquer différents sujets chauds de l’actualité du club de la capitale. Le directeur sportif du PSG a donc évoqué les dossiers Kylian Mbappé, Neymar ou encore les jeunes. Et sans surprise, le dirigeant parisien s’est arrêté sur les cas Edinson Cavani et Thiago Silva, leurs contrats expirant au 30 juin. Leonardo a évoqué une décision délicate, mais justifiée. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait. Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire (juridiquement) ». Thiago Silva pourrait donc prolonger au PSG pour terminer la saison avant d’aller voir ailleurs alors qu’il fêtera son 36ème anniversaire au mois de septembre. Mais qui pourrait bien succéder au capitaine du PSG ? Leonardo avait déjà lancé cette opération en 2013 juste avant de quitter ses fonctions de directeur sportif en recrutant Marquinhos. Et le désormais cadre de l’effectif parisien devrait prendre la relève.

Marquinhos pour succéder au capitaine parisien ?