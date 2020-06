Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang sur le point d'échapper à André Villas-Boas ?

Publié le 14 juin 2020 à 20h30 par B.C. mis à jour le 14 juin 2020 à 20h33

Pisté par l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang figure également sur les tablettes d'un club qatari et de l'AS Monaco comme vous l'a révélé le10Sport.com ce dimanche. De quoi compliquer les affaires d'André Villas-Boas, déjà en difficulté dans ce dossier.

C'est un dossier qui risque d'animer le mercato en France dans les prochaines semaines. Auteur d'une belle saison au Stade Rennais, M'Baye Niang a tapé dans l’œil d'André Villas-Boas, qui compte sur lui pour la saison prochaine. Un intérêt réciproque aux vues des déclarations de l'attaquant de 25 ans dans le CFC il y a quelques semaines : « C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret.(...) C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir ». Malgré ce qui s'est dit ces derniers jours, l'OM n'a toutefois formulé aucune offre officielle au club breton pour l'attaquant de 25 ans d'après nos informations exclusives, mais une autre écurie serait passée à l'action.

Niang a la cote à Monaco... et au Qatar

D'après les informations divulguées par L'Équipe ce dimanche, un club du Qatar aurait en effet entamé des discussions avec le Stade Rennais pour M'Baye Niang, sans toutefois dévoilée l'identité des intéressés. Selon Foot Mercato , c'est l'Al-Duhail Sports Club, propriété de l’Émir du Qatar, qui souhaiterait récupérer le protégé de Julien Stéphan. Le média spécialisé ajoute même que des contacts auraient déjà été pris avec M'Baye Niang, et ce dernier ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre un club exotique. Selon nos informations, l'AS Monaco pense également à lui pour la saison prochaine. L'avenir de Wissam Ben Yedder est incertain, et M'Baye Niang fait alors partie des attaquants ciblés, tout comme Andrea Belotti (Torino).

Un coup de bluff de la part de Niang ?