Mercato - Barcelone : Dans ses rangs, le Barça a un joueur que tout le monde s’arrache !

Publié le 14 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

À tout juste 17 ans, Ansu Fati est déjà l’un des plus gros prospects du football européen de demain. Bien que le FC Barcelone ait été démarché par Manchester United pour le transfert du bissaoguinéeno-nigérien naturalisé espagnol, la direction catalane n’aurait nullement l’intention de vendre un joyau comme Fati. Et les prétendants seraient légion.

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone compte cependant rester actif sur le marché des transferts. C’est du moins le message que Josep Maria Bartomeu avait fait passer à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo en mars dernier, moment où les compétitions venaient d’être suspendues afin d’éviter la propagation du Covid-19. « Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde ». Le président du FC Barcelone s’est donc montré confiant quant aux possibilités du club culé sur le mercato estival qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Néanmoins, afin de pouvoir renflouer les caisses du club dans lesquelles de lourdes pertes auraient été enregistrées, un gros dégraissage serait programmé. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Nelson Semedo, Ivan Rakitic ou encore Samuel Umtiti ne seraient pas retenus en cas de belle offre de clubs intéressés. Le joueur qui attise le plus de convoitises à ce jour se nomme cependant Ansu Fati. Début juin, SPORT a révélé que lors d’une entrevue avec les dirigeants du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait révélé à son comité de direction avoir repoussé une offre de 100M€ d’un grand club européen dont l’identité n’avait pas filtrée. On saurait désormais de quoi il en retourne.

Manchester United aurait dégainé deux offres pour Ansu Fati

Par la suite, SPORT a fait un point sur le dossier Ansu Fati en révélant que Jorge Mendes se serait entretenu avec la direction du FC Barcelone pour faire savoir au club que Manchester United était très intéressé par un transfert du jeune ailier de 17 ans naturalisé espagnol. Une première offre de 100M€ a précédé une deuxième de 150M€. Les deux propositions mancuniennes auraient été refusées par le Barça d’après The Times. Invité à s’exprimer sur la situation d’Ansu Fati et de l’intérêt de Manchester United, le responsable du Barça B Xavier Vilajoana révélait ces derniers jours ne rien craindre pour la pépite blaugrana. « Pour nous, il n'y a rien. Nous ne parlerons jamais de le vendre. En principe, les joueurs qui, selon nous, peuvent évoluer avec l'équipe première, nous n'avons aucunement l'intention de les vendre » . Un témoignage qui risque d’avoir fait des heureux en interne. En effet, capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi s’est déjà montré très admiratif du jeune attaquant du Barça . « Je l'aime beaucoup et j'essaie de l'aider et de le soutenir. C’est un joueur extraordinaire et il a ce qu'il faut pour réussir » . Une source interne à la direction du Barça va plus loin, en disant au Times qu’il ne succédera pas à Messi, mais qu’il peut viser très haut. « C'est un garçon très gentil, très humble, les deux pieds sur terre, c'est un type de joueur spécial. Il n'est pas le prochain Messi, mais s'il conserve cette concentration, il peut être meilleur qu'Eden Hazard » . Meilleur qu’Eden Hazard, rien que ça. Cependant, Fati serait très courtisé et cela ne remonte pas qu’à quelques mois.

Manchester, la partie émergée de l’iceberg concernant les courtisans de Fati ?