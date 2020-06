Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Lucas Hernandez se confirme !

Publié le 15 juin 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Après l'annonce de la presse espagnole d'un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez, c'est au tour de la presse allemande de confirmer la tendance. Leonardo semble bien dans le coup pour le Champion du monde afin de remplacer Thiago Silva.

Arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva va quitter le club de la capitale cet été. Ces dernières heures, Leonardo a effectivement confirmé que le défenseur brésilien ne serait pas prolongé au-delà de son contrat qui arrive à échéance le 30 juin. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué le directeur sportif du PSG dans les colonnes du JDD . Dans le même temps, Tanguy Kouassi ne devrait pas signer son premier contrat professionnel et semble bien parti pour rejoindre l'Allemagne comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Par conséquent, Leonardo va peut-être devoir s'activer pour trouver un nouveau défenseur central.

Le PSG est bien dans le coup pour Lucas Hernandez

Et d'après les informations de la Cadena SER , Leonardo s'intéresse de près à Lucas Hernandez. Recruté pour 80M€ l'été dernier par le Bayern Munich, le Champion du monde a eu du mal pour sa première saison bavaroise. Entre les blessures, l'éclosion d'Alphonso Davies à gauche, et le retour en forme de Jérôme Boateng dans l'axe, l'ancien protégé de Diego Simeone n'a pas connu une première année de tout repos. Journaliste de Sport Bild et généralement bien renseigné sur le Bayern Munich, Christian Falk a d'ailleurs confirmé l'intérêt du PSG pour Lucas Hernandez sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Champions d'Allemagne, sans apporter plus de précision. Mais une chose est sûre, le Bayern ne devrait pas lâcher si facilement l'international français.

Category „True“: @PSG_inside is interested in Lucas Hernández to replace Thiago Silva @La_SER — Christian Falk (@cfbayern) June 15, 2020

