Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti a bien dégainé pour Thiago Silva !

Publié le 15 juin 2020 à 15h45 par A.D. mis à jour le 15 juin 2020 à 15h53

Sur le départ, Thiago Silva aurait reçu une offre de contrat d'une saison, plus une en option, de la part de Carlo Ancelotti. Alors qu'il voudrait s'engager pour deux ans, le capitaine du PSG discuterait toujours avec le coach d'Everton.

Comme Leonardo l'a annoncé au JDD ce samedi, Thiago Silva ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, O Monstro devrait rester dans la capitale jusqu'à la fin de la Ligue des Champions avant de faire ses valises. Mais dans tous les cas, Thiago Silva ne défendra pas les couleurs du PSG la saison prochaine. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait. Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire (juridiquement) » , a expliqué Leonardo en parlant de Thiago Silva et d'Edinson Cavani. En fin de cycle au PSG, Thiago Silva pourrait prendre la direction d'Everton. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, ancien du PSG et actuel coach des Toffees, serait déjà passé à l'action pour retrouver O Monstro dans la ville de Liverpool, conformément aux éléments livrés en exclusivité par le10sport.com, le 9 juin dernier

Ancelotti aurait proposé un contrat à Thiago Silva

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées ce lundi après-midi sur son compte Twitter , Carlo Ancelotti aurait proposé un contrat d'une saison, plus une en option, à Thiago Silva. Toutefois, l'actuel capitaine du PSG voudrait parapher un bail de deux ans. Alors que les négociations seraient en cours, Thiago Silva migrera-t-il vers Everton ?