Mercato - PSG : Leonardo prépare du lourd pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 15 juin 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Thiago Silva va quitter le PSG cet été à l'issue de son contrat qui arrive à échéance le 30 juin. Par conséquent, Leonardo s'offre un nouveau chantier et se met en quête d'un défenseur central. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà.

Déjà engagé dans plusieurs dossiers, Leonardo voit un nouveau chantier s'ouvrir, celui de la défense centrale. En effet, comme le directeur sportif du PSG l'a assuré dans un entretien accordé au JDD , Thiago Silva quittera le club à l'issue de son contrat, le 30 juin : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Et ce n'est pas tout puisque ce secteur de jeu devrait voir filer un autre joueur. Tanguy Kouassi, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, va également partir. Mais dans son cas, Leonardo aurait préféré le conserver. Par conséquent, un nouveau chantier est lancé pour la direction parisienne.

Leonardo relance Gabriel...

Avec Marquinhos, le PSG possède déjà son futur capitaine. Le Brésilien récupérera probablement le brassard de son compatriote, mais qui va l'accompagner ? Avec Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, le club de la capitale possède des profils capables d'épauler Marquinhos. Toutefois, Leonardo ne semble pas très convaincu par cette possibilité et ne s'opposera pas, par exemple, au départ d'Abdou Diallo qui a des touches en Allemagne et en Angleterre, comme révélé par le10sport.com. Par conséquent, le directeur sportif du PSG aurait relancé la piste menant à Gabriel d'après Manu Lonjon. Nous vous révélions l'intérêt du PSG pour le défenseur central du LOSC en février dernier, et visiblement, Leonardo n'a pas oublié ce dossier, malgré la concurrence importante des clubs anglais qui ont pris de l'avance. Mais le mercato franco-français, ouvert depuis lundi, pourrait bien donner un avantage au PSG. A moins que Leonardo ne vise un coup encore plus important.

... et tente un énorme coup !