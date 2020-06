Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance une piste en Ligue 1 !

Publié le 15 juin 2020 à 9h15 par A.M.

S'apprêtant à voir filer Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau défenseur central. Et visiblement, le directeur sportif du PSG pourrait de nouveau se pencher sur la situation de Gabriel (LOSC)

Cet été, un nouveau chantier pourrait s'offrir à Leonardo. En effet, dans les colonnes du JDD , le directeur sportif du PSG a confirmé le départ de Thiago Silva dont le contra prend fin le 30 juin : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. » D'autre part, Tanguy Kouassi devrait également partir avant même la signature de son premier contrat professionnel. Une situation qui pousse Leonardo à se mettre en quête de renforts en défense centrale. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en février dernier, le PSG apprécie notamment Gabriel (22 ans) qui évolue au LOSC.

Leonardo relance la piste Gabriel

Et d'après les informations de Manu Lonjon, journaliste d'Eurosport, ce dossier a été réactivé par Leonardo. Il faut dire que le PSG va perdre deux joueurs à ce poste, et le moment est parfait pour revenir à la charge. Toutefois, il est peut-être déjà trop tard puisque comme nous vous le révélions, Gabriel, auteur d'une très belle saison au LOSC, est très sollicité en Premier League. Arsenal, Everton, et même Chelsea, qui souhaite faire un coup double en enrôlant Victor Osimhen au passage, tout comme Naples, sont très chauds sur ce dossier. Reste à savoir si le PSG sera en mesure de rattraper son retard.