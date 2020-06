Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à s’attaquer aux dossiers Neymar et Mbappé ?

Publié le 15 juin 2020 à 19h45 par Th.B.

Actuellement, Leonardo travaille en coulisse afin de redessiner les contours de l’effectif du PSG dans le cadre du mercato estival. Une fois la saison officiellement terminée, les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé devraient être les priorités du directeur sportif.

Alors que Leonardo a acté les départs d’Edinson Cavani et de Thiago Silva ce week-end lors d’un entretien avec Le Journal du Dimanche (JDD) , le directeur sportif du PSG devrait remplacer les deux joueurs grâce au mercato estival. Pour le défenseur central et capitaine du PSG, Leonardo penserait à Lucas Hernandez d’après plusieurs médias dont RMC Sport . Pour le poste d’avant-centre, le10sport.com vous révélait récemment en exclusivité qu’avec les départs de Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, une recrue offensive pourrait avoir lieu et le profil de Wilfried Zaha est apprécié en interne. Une fois que le mercato et la saison toucheront à leurs fins, Leonardo ouvrirait un dossier XXL, à savoir les prolongations de Mbappé et de Neymar.

Cet été, Leonardo se pencherait sur les prolongations de Neymar et de Mbappé