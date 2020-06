Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l'action pour ce champion du monde !

Publié le 15 juin 2020 à 17h45 par B.C.

Comme révélé par la Cadena SER et confirmé par Bild, le PSG s'intéresse à Lucas Hernandez pour l'après-Thiago Silva. Et d'après RMC, Leonardo devrait prochainement s'entretenir avec le Bayern Munich pour évoquer ce transfert.

Avec le départ acté de Thiago Silva et celui de Tanguy Kouassi qui se profile, le PSG va probablement devoir partir à la recherche d'un nouveau défenseur central cet été. Au début de l'année, le 10 Sport vous avait révélé l'intérêt de Leonardo pour Gabriel (LOSC), et selon Manu Lonjon, le Brésilien plairait toujours au PSG. Mais Leonardo aurait également une autre piste en tête pour remplacer Thiago Silva. Ce lundi, la Cadena SER et Bild ont en effet annoncé que le club de la capitale s'intéressait à Lucas Hernandez, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Bayern Munich, et ce dernier serait même la priorité parisienne.

Leonardo va discuter avec le Bayern pour Hernandez !