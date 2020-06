Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar en colère à cause du dossier Thiago Silva ?

Publié le 15 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

Leonardo, le directeur sportif du PSG, est en train de réaliser de grands changements dans le club parisien. Et l'une de ses décisions n’aurait pas du tout plu à Neymar.

Un nouveau chapitre commence pour le PSG. Leonardo l’a annoncé sur les colonnes du JDD , il va profondément changer l’effectif parisien. Cela se caractérise par un renouvellement de l’effectif de Thomas Tuchel avec les départs de certains joueurs du PSG arrivant en fin de contrat. Ainsi, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront pas prolongés. Des choix forts de la part de Leonardo qui laisse quand même partir le capitaine du PSG et le meilleur buteur du club parisien. Un choix de renouveau qui ne ferait pas que des heureux au sein de l’effectif parisien, à commencer par l’une de ses stars.

Neymar mécontent du départ de Thiago Silva