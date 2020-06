Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez prêt à dire oui à Leonardo ?

Publié le 15 juin 2020 à 18h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières heures afin de compenser le départ de Thiago Silva, Lucas Hernandez songerait bel et bien à quitter l’Allemagne un an seulement après son arrivée au Bayern Munich.

Une grande page de l’histoire du PSG version QSI se tournera dans les semaines à venir. En effet, Leonardo a confirmé dans un entretien accordé au Journal du Dimanche paru ce week-end que Thiago Silva ne sera pas prolongé au terme de son contrat à la fin de la saison 2019/2020. Après huit années passées dans la capitale française, celui qu’on surnomme O Monstro fera donc ses adieux au club parisien, tandis que le PSG n’aura désormais d’autre choix que de compenser son départ. Et dans cette optique, plusieurs médias ont annoncé ce lundi que le PSG aurait jeté son dévolu sur Lucas Hernandez, qui a connu une première saison délicate au Bayern Munich après son transfert contre 80M€ l’été passé en provenance de l’Atlético de Madrid. Et il se pourrait que le Champion du Monde 2018 soit loin d’être fermé à l’idée de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes cet été.

Lucas Hernandez ne serait pas épanoui en Bavière !