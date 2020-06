Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lihadji, LOSC... Eyraud a trouvé le moyen de se venger !

Publié le 15 juin 2020 à 18h15 par A.M.

Alors que le LOSC devrait obtenir la signature d'Isaac Lihadji, qui a refusé de signer son premier contrat professionnel avec l'OM, le club phocéen pourrait se venger en tentant de récupérer Joël Ngoya qui évolue avec les U19 Lillois.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 16 mars dernier, le LOSC va s'attacher les services d'Isaac Lihadji qui n'a pas signé son premier contrat professionnel à l'OM. Un gros coup dur pour le club phocéen qui voit filer l'un de ses plus grands espoirs. Soucieux de ne pas reproduire les mêmes erreurs, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature du premier contrat professionnel de six joueurs issus de son centre de formation : Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Ugo Bertelli, Cheick Souaré, Richecard Richard et Nassim Ahmed. Preuve que le club phocéen compte s'appuyer sur la jeunesse. Une volonté, mais également une nécessité pour l'OM compte tenu de ses soucis financiers.

L'OM s'attaque à un jeune lillois