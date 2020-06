Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Van de Beek !

Publié le 15 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid depuis de longs mois, Donny Van de Beek pourrait finalement prendre la direction de la Premier League. Le club merengue serait effectivement hésitant dans ce dossier...

Après avoir explosé avec l’Ajax Amsterdam lors de leur parcours historique en Ligue des Champions l’année dernière, Donny Van de Beek a pris la décision de rester une saison de plus dans le club hollandais malgré l’intérêt de nombreuses grosses écuries. Un an plus tard, le Real Madrid compte bien toujours s’offrir le milieu de terrain de 23 ans et Zinédine Zidane a même pris soin d’appeler le joueur pour lui faire part de son intérêt comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a quelques semaines. Le Real Madrid va-t-il passer la seconde dans ce dossier ? Réponse !

« Le Real Madrid est un peu hésitant »