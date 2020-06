Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rendez-vous au sommet pour Kalidou Koulibaly ?

Publié le 16 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Leonardo apprécierait beaucoup le profil du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. Un dossier difficile à réaliser mais qui pourrait connaître une avancée réelle avec les mouvements de l'agent du joueur.

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, Koulibaly jouit d'une grande popularité au sein des cadors européens comme le PSG. Malgré une saison ternie par des blessures, le roc sénégalais intéresse grandement le club parisien. Outre le PSG, Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United sont aussi intéressés par son profil. Alerté par ces intérêts, Naples demanderait plus de 80 M€ pour accepter de lâcher son joueur. Un prix très difficile à réunir à cause de la crise économique que connaît le football actuel. Le PSG serait à la recherche d’un successeur pour Thiago Silva, non-prolongé, et ciblerait notamment Kalidou Koulibaly. Un dossier épineux à réaliser pour Leonardo mais qui pourrait connaître une avancée décisive ces prochaines semaines.

L’agent de Koulibaly pousserait pour un départ