Mercato - OM : Une concurrence colossale pour cette pépite pistée par Eyraud ?

Publié le 16 juin 2020 à 0h15 par Th.B.

Alors que l’OM se pencherait sur le profil de Joel Ngoya, le milieu de terrain lillois de 18 ans ferait tourner la tête de bien des clubs européens, et pas n’importe lesquels.

L’OM chercherait à miser sur la jeunesse en ces temps difficiles, le club phocéen affichant un déficit supérieur à 200M€ sur les trois dernières années. Pour ce faire, la direction marseillaise semble vouloir miser sur son centre de formation, en attestent les multiples signatures de contrats professionnels chez les jeunes. D’après Foot Mercato , l’OM aurait activé la piste menant au jeune milieu de terrain du LOSC Joel Ngoya (18 ans). Néanmoins, pour parvenir à ses fins, l’OM serait contraint de se frotter au gratin européen.

Ngoya sur les tablettes des plus grands