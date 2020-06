Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un nouvel échec pour Zidane avec Bale ?

Publié le 15 juin 2020 à 22h30 par Th.B.

À l’instar de l’été dernier, Zinedine Zidane aurait toujours la ferme intention de témoigner du départ de Gareth Bale du Real Madrid. Cependant, aucune porte de sortie concrète se dessinerait pour le Gallois, au grand dam de l’entraîneur merengue.

En signant au Real Madrid à l’été 2013, Gareth Bale devenait le joueur le plus cher de l’histoire, détrônant alors son coéquipier de l’époque Cristiano Ronaldo. Désormais, la centaine de millions d’euros dépensés par le Real Madrid pour l’ancien de Tottenham a été bien dépassée sur le marché, au même titre que l’ancien statut du Gallois au Real Madrid. Titulaire indiscutable dans un trio composé de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema et de lui-même, Bale est miné par les blessures et n’entre plus dans les plans de Zinedine Zidane. L’entraîneur du Real Madrid aurait d’ailleurs attendu le départ de son attaquant l’été dernier. À l’approche du mercato estival, Zidane compterait toujours voir Bale s’en aller. Cela serait impossible à ce jour.

Zidane condamné à composer avec Bale ?