Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message lourd de sens pour Tonali !

Publié le 15 juin 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le PSG ne part déjà pas favori pour Sandro Tonali, le président de Brescia est venu décrédibiliser encore un peu plus la thèse d’une arrivée de l'Italien dans la capitale.

Alors que Leonardo semble très attiré par Sandro Tonali qu’il souhaiterait faire venir au PSG, le directeur sportif parisien devrait voir toutes ses chances de recruter la pépite italienne voler en éclat. Comme révélé par le10sport.com, le joueur semble désormais très proche de l’Inter qui lui aurait déjà proposé un contrat et à qui le milieu de terrain transalpin aurait donné sa préférence. L’Inter aurait un dernier obstacle à franchir qui consiste à trouver un accord avec Brescia, le club actuellement propriétaire de Tonali.

« Ce qui est sûr, c'est que Tonali veut rester en Italie et nous allons le soutenir »