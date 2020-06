Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait recevoir une aide précieuse pour Lucas Hernandez !

Publié le 15 juin 2020 à 20h15 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG, Lucas Hernandez aurait déjà entrepris de premières démarches pour quitter le Bayern Munich cet été et aurait ainsi demandé des renseignements sur le club de la capitale à un ancien joueur parisien.

Alors que Leonardo a officialisé ce samedi le fait que Thiago Silva quittera le PSG au terme de la saison 2019/2020, il semblerait que le directeur sportif parisien ait déjà une idée bien précise de son successeur. En effet, si le club de la capitale a été annoncé sur les traces de joueurs comme Milan Skriniar ou Kalidou Koulibaly, il se pourrait qu’il concentre ses efforts sur Lucas Hernandez dans les prochaines semaines. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient fait du Champion du Monde 2018 leur priorité estivale pour se renforcer défensivement et compenser le départ de celui qu’on surnomme O Monstro . Et à en croire les derniers échos dans ce dossier, il se pourrait que l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid s’active déjà en coulisse dans l’optique d’un départ du Bayern Munich.

Lucas Hernandez aurait demandé des renseignements sur le PSG... à Kinglsey Coman !