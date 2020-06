Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Aubameyang, Arsenal est la bonne solution !

Publié le 15 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Ayant mis la pression sur les dirigeants d’Arsenal lors d’un entretien accordé à Téléfoot, Pierre-Emerick Aubameyang aurait tout à gagner en restant chez les Gunners. Mikel Arteta lui a d’ailleurs envoyé un message en conférence de presse ce lundi alors que son nom est toujours lié au Real Madrid notamment.

De quoi sera fait l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang ? Dans quelques jours, l’attaquant d’Arsenal fêtera son 31ème anniversaire et se trouve à un moment charnière de sa carrière. Contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2021, le Gabonais devrait être transféré cet été, si aucun accord ne venait à être trouvé avec la direction des Gunners pour une prolongation. Le10sport.com vous a annoncé en exclusivité le 2 juin qu’aucune offre de contrat n’avait été transmise au clan Aubameyang alors que depuis quelques mois, le PSG, l’Inter, le FC Barcelone, Chelsea et le Real Madrid ont coché le nom du buteur d’Arsenal sur leurs tablettes. Pierre-Emerick Aubameyang ne ferme pas la porte à une prolongation à Arsenal, mais il voudrait avoir des garanties sportives afin de sceller son avenir dans le nord de Londres. À bientôt 31 ans, Aubameyang devrait peut-être aller voir ailleurs cet été s’il comptait disputer à nouveau la Ligue des champions qu’il manque chaque saison depuis son arrivée à Arsenal en janvier 2018. À ce jour, les discussions ont débuté entre les deux parties, sans déboucher sur une offre concrète.

Aubameyang souligne l’absence d’offre de prolongation

À l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot , Pierre-Emerick Aubameyang s’est livré sur sa situation délicate avec Arsenal. Au cours de cette entrevue, l’attaquant des Gunners a assuré que le club londonien avait les clés pour mener à bien cette opération. « Récemment je n’ai pas reçu de proposition. Bien sûr qu’on a échangé avec le club. Ça fait pas mal de mois. Ils savent très bien pourquoi rien ne s’est passé. Arsenal a les clés pour ma prolongation. À eux (les dirigeants) de faire leur travail et puis on verra comment ça va se passer. Comme j'ai dit, c’est un tournant dans ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde. Ça sera forcément un choix très difficile à faire. Parce que je n’ai toujours pas choisi, attention. On verra. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière, mais pour l’instant rien n’est décidé. Forcément que je vois des titres. Tous les compétiteurs en rêvent. Tout le monde se pose la question de si je veux les gagner à Arsenal ou autre part. Comme j’ai dit, c’est l’avenir qui nous le dira. Le club a les clés en main. Après moi, j’ai faim de gagner des titres ». En proie à des difficultés financières, Arsenal pourrait peiner à prolonger le contrat d’Aubameyang et serait susceptible de vendre Ainsley Maitland-Niles pour financer la prolongation. En parallèle, The Daily Telegraph révélait ces derniers temps que pour convaincre Aubameyang, Mikel Arteta serait prêt à tout. De passage en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur d’Arsenal a mis les choses au clair.

Mikel Arteta évoque les discussions et le plan d’Arsenal pour Aubameyang !