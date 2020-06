Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut oublier cette piste pour la succession de Suarez !

Publié le 15 juin 2020 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il était annoncé ces derniers temps que le FC Barcelone étudiait la piste menant à Dries Mertens en cas d’échec du dossier Lautaro Martinez, le club catalan peut d’ores et déjà oublier l’attaquant belge.

Si nous ne sommes qu’au moins de juin et que le mercato estival n’a toujours pas officiellement débuté, le FC Barcelone aurait déjà établi sa grande priorité de recrutement pour cet été. Cette dernière se nommerait Lautaro Martinez, qui viendrait chez les Blaugrana afin de prendre la succession d’un Luis Suarez sur le déclin depuis plusieurs mois. Cependant, si celui qu’on surnomme El Toro serait tenté par la perspective de revenir la tunique catalane, le dossier est loin d’être simple pour le Barça du fait de son manque de liquidités. En effet, si l’international argentin de 22 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ à l’Inter active lors des deux premières semaines de la session estivale des transferts, le FC Barcelone ne serait pas en mesure de dépenser une telle somme. De ce fait, les dirigeants barcelonais négocieraient d’arrache-pied avec leurs homologues italiens afin de trouver un terrain d’entente pour revoir à la baisse le prix de Lautaro Martinez, mais la fermeté affichée par ces derniers conduirait le board du Barça à étudier d’autres pistes au cas où aucun accord ne venait à être trouvé avec l’Inter.

Dries Mertens va prolonger au Napoli !