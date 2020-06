Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert d'Antoine Griezmann fait toujours débat en Espagne...

Publié le 15 juin 2020 à 14h30 par Amadou Diawara mis à jour le 15 juin 2020 à 14h35

Arrivé cet été au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'est toujours pas parvenu à mettre tout le monde d'accord au sein du club blaugrana. Sorti prématurément contre Majorque ce samedi, le champion du monde français a vu Martin Braithwaite, arrivé cet hiver, jouer l'intégralité de la partie. Si selon Fred Hermel, cela ne présagerait rien de bon pour l'avenir d'Antoine Griezmann, Quique Setién n'est pas du tout du même avis et l'a très bien fait savoir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Antoine Griezmann serait totalement remis en question depuis ce samedi. Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le champion du monde français éprouve les pires difficultés à évoluer à son plus haut niveau. De surcroit, l'ancien de l'Atlético semble ne pas avoir été adopté par ses partenaires, et en particulier par son capitaine Lionel Messi, et perdrait peu à peu du crédit auprès de Quique Setién. Ce samedi face à Majorque, Antoine Griezmann a été remplacé avant l'heure de jeu par Luis Suarez, de retour après une longue blessure. De son côté, Martin Braithwaite, arrivé cet hiver au FC Barcelone, a joué 90 minutes. Ce qui serait très mauvais signe pour Antoine Griezmann selon Fred Hermel. « La nouvelle normalité, c’est comme l’ancienne. (Antoine) Griezmann continue d’être borduré au Barça. Il faut dire les choses comme elles sont. Si la titularisation d'Antoine Griezmann veut dire qu'il est sur la bonne voie au Barça ? Mais non, c’est pas ça! C’est qu’il préparait l’arrivée de (Luis) Suarez à la 56e minute. C’est ça qui est terrible. On pouvait penser que… mais non. Il a organisé le retour de Suarez. Je trouve ça hallucinant qu’un joueur comme Griezmann, qui n’a aucun problème physique… Il n’est pas extraordinaire ce soir, mais on ne lui passe pas le ballon... Et encore, ce soir, il fait beaucoup de travail défensif. Parce que, par moments, le Barça a beaucoup souffert défensivement. Vous vous rendez compte de ce que cela représente pour un joueur comme Griezmann de sortir à la 56e minute, alors que ses concurrents sont (Martin) Braithwaite et Suarez qui revient de blessure, pour le grand match de reprise? J'adore Antoine, mais c’est une erreur de casting » , a estimé le correspondant en Espagne de RMC Sport .

«Quand Griezmann est sorti, Messi n'était plus le même sur le terrain»

Alors que le statut d'Antoine Griezmann est de plus en plus discuté depuis samedi, Quique Setién a lâché ses vérités sur la situation de son numéro 17. Comme l'a clairement affirmé le coach du FC Barcelone : il compte beaucoup sur Antoine Griezmann. « (Antoine) Griezmann est indiscutable, c'est un grand footballeur. Il a joué presque tous les matchs. Maintenant, il y a plus de joueurs et vous devez partager le temps de jeu. Ils sont tous différents et nous verrons comment le championnat évolue et les besoins que nous avons. C'est un joueur extrêmement important pour cette équipe et ce club. À l'exception de certains joueurs, je ne considère pas les joueurs comme des titulaires ou des remplaçants. Le fait qu'ils aient joué un match ne signifie pas qu'ils seront titulaires au suivant. Nous essaierons de faire en sorte que tout footballeur puisse être sur le terrain que ce soit dès le coup d'envoi ou en cours de match », a-t-il expliqué en conférence de presse ce lundi. De son côté, Fred Hermel est loin d'être convaincu et n'a plus aucun espoir pour Antoine Griezmann. Selon ses dires, le Français est loin d'avoir les faveurs de Lionel Messi, le capitaine du FC Barcelone, et devrait faire ses valises très prochainement.

«Je ne vois pas d’avenir pour Antoine Griezmann au Barça»