Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première belle vente se dessine !

Publié le 15 juin 2020 à 13h00 par A.M.

Dans l'obligation de vendre cet été, l'OM doit trouver près de 60M€. Dans cette optique, plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas de belle offre, y compris Bouna Sarr. Et cela tombe bien puisque l'ancien Messin jouit d'une grosse cote sur le marché.

Avant de concrètement lancer son recrutement, l'Olympique de Marseille va devoir vendre. Dans l'idéal, le club phocéen est en quête de 60M€ afin de renflouer ses caisses et ainsi éviter une nouvelle sanction du fair-play financier. C'est ainsi que les joueurs disposant de la valeur marchande la plus élevée ne seront pas retenus. Il s'agit de Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Boubacar Kamara. L'OM attend 40M€ pour chacun d'entre-eux. Toutefois, le premier départ pourrait bien concerner un autre joueur, à savoir Bouna Sarr.

Plusieurs clubs à l'affût pour Bouna Sarr