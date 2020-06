Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Griezmann au Barça n’est pas encore assuré…

Publié le 13 juin 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann ne semble pas faire l’unanimité au FC Barcelone et pourrait être amené à quitter le Barça, selon la fin de saison du club culé. Explications.

Après deux échecs successifs en 2017 et 2018, le FC Barcelone est enfin parvenu à ses fins l’été dernier en levant la clause libératoire fixée à 120M€ dans l’ancien contrat d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid. Cette saison, le Français a inscrit 8 buts en Liga et 14 toutes compétitions confondues avec le Barça . Néanmoins, son premier bilan sous les couleurs blaugrana n’aurait pas convaincu tout le monde en interne et surtout au sein de la direction. En mars dernier, SPORT révélait que trois options se présentaient à Griezmann : un transfert sec, un échange, ou rester au Barça , cette dernière n’était d'ailleurs pas la solution privilégiée à l’époque. Désormais, la donne aurait changé et Antoine Griezmann ferait partie des six joueurs intransférables en marge du mercato estival. Mais, rien ne serait encore fait et cette situation pourrait évoluer d’ici la fin de la saison. Cependant, Antoine Griezmann peut compter sur des soutiens de taille en interne.

Setién et Rakitic montent au créneau pour Antoine Griezmann

À l’occasion d’un entretien accordé à Catalunya Radio , Quique Setién s’est montré amplement satisfait des premiers pas d’Antoine Griezmann en Catalogne et de son intégration au FC Barcelone. « Suis-je satisfait de l’adaptation de Griezmann ? Bien sûr, je suis ravi de son attitude et son rendement. C’est un joueur extraordinaire. Il est vrai que nous attendions un peu plus de tout de le monde, nous voulions voir certaines choses et nous verrons si elles arriveront maintenant » . Le champion du monde tricolore peut donc compter sur le soutien de son entraîneur, mais pas seulement. Interrogé par Téléfoot , Ivan Rakitic a également souligné la bonne adaptation de son coéquipier au sein du vestiaire blaugrana. « L’adaptation de Griezmann ? Honnêtement très bien, on sait tous le joueur qu’est Griezmann. Il fait partie de ce qui se fait de mieux en Europe et dans le monde. C’est une grande fierté d’être à ses côtés dans le même vestiaire. À part ça, c’est une très grande personne. J’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi ouvert et heureux et si travailleur ! Il est très important pour nous. Bien sûr, ça a été un grand changement pour lui, de changer d’équipe. Barcelone c’est très différent, plus spécial, avec tout le respect que j’ai pour les autres équipes. Mais avec tout ce qu’il fait, et l’importance qu’il a on profite beaucoup à ses côtés. Et bien sûr, Griezmann je le veux toujours dans mon équipe ». Le Barça , via son staff technique et son équipe, est donc derrière Griezmann. Mais son sort sera décidé par la direction et influencé par la fin de la saison du FC Barcelone.

La fin de saison déterminante pour son avenir ?