Foot - Barcelone

Barcelone : Quique Setien envoie un message fort à Antoine Griezmann !

Publié le 10 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann a fait preuve de certaines difficultés depuis son arrivée au FC Barcelone. Quique Setien en d’ailleurs plus du Français, comme de tout le monde…

Malgré un échec en 2018, le FC Barcelone a finalement réussi à attirer Antoine Griezmann l’été dernier en levant sa clause libératoire de 120M€. Très attendu en Catalogne, le Français n’a toutefois pas totalement répondu aux attentes, rencontrant certaines difficultés pour s’adapter à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. On en attend désormais plus du champion du monde. Alors que ce dernier ne sera finalement pas vendu cet été, Griezmann devra tout de même frapper fort pour cette deuxième chance et cela commencera dès samedi, pour la reprise de la Liga, face à Majorque. D’ailleurs, Quique Setien a d’ailleurs tenu à faire passer un message à son protégé.

« Nous attendions un peu plus de tout le monde »