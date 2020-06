Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién met les choses au clair pour Antoine Griezmann !

Publié le 15 juin 2020 à 14h00 par A.D.

Titularisé face à Majorque ce samedi, Antoine Griezmann a été remplacé avant l'heure de jeu par Luis Suarez, tandis que Martin Braithwaite a joué l'intégralité de la partie. Alors que la place du Français au Barça est remise en cause, Quique Setién a tenu à lui faire passer un message fort.

Antoine Griezmann vit des débuts plus que compliqués au FC Barcelone. Alors qu'il peine à s'adapter à ses nouvelles couleurs, le champion du monde français semble avoir du crédit au Barça. Ce samedi face à Majorque, Antoine Griezmann figurait dans le XI de départ de Quique Setién, mais a été remplacé par Luis Suarez, de retour d'une grave blessure, avant l'heure de jeu. Alors que Martin Braithwaite, recruté cet hiver, a joué 90 minutes, la place de l'ex-pensionnaire de l'Atlético au FC Barcelone semble remise en question. Sur les ondes de RMC Sport , Fred Hermel s'est alarmé et a estimé qu'Antoine Griezmann était une «erreur de casting» pour le FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse ce lundi, Quique Setién a tenu à clarifier la situation sur son numéro 17.

«Griezmann est un joueur extrêmement important pour cette équipe»