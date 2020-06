Foot - Barcelone

Barcelone : Bojan, Deulofeu, Romeu... Les plus gros flops de la formation du Barça !

Publié le 14 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Si le centre de formation du Barça, La Masia, a fait des merveilles ces dernières années en nous proposant notamment l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football en la personne de Lionel Messi, tous ne peuvent pas avoir la même carrière et le même avenir radieux que la Pulga...

Bojan, Oriol Romeu, Deulofeu, Giovani Dos Santos, Jonathan Dos Santos... Tant de joueurs connus (ou pas) du football mondial. Et devinez ce qu’ils ont tous en commun ? Ils sont TOUS formés au FC Barcelone. Entre caractères difficiles, pétards mouillés ou encore potentiels jamais atteints, voici une liste des plus gros flops de la formation du FC Barcelone.

Bojan, l’éternelle déception

Longtemps considéré comme « le nouveau Messi », Bojan Krkic fait partie de ces nombreux joueurs dont la réputation et la pression n’ont fait qu’aggraver le cas. Après des débuts tonitruants avec le Barça, la pression sur les épaules de Bojan le rend frêle, et il quitte le navire Barcelonais en 2011 pour rejoindre l’AS Roma. Là- bas, il jouera 37 rencontres pour 7 petits buts marqués en 2 saisons, après un prêt raté du côté de l’AC Milan (3 buts en 27 rencontres avec les Rossoneri). Après quoi, il retourne au FC Barcelone, mais n’y disputera pas le moindre match, les catalans l’envoyant en prêt à l’Ajax Amsterdam, toujours sans convaincre. Finalement, il partira à l’été 2014 pour Stoke City, puis enchaînera les prêts à Mayence en 2017, puis à Alavés la même année, pour finalement aller atterrir à l’Impact Montréal en 2019. Une énorme déception pour un joueur à la base si prometteur...

Deulofeu, un caractère (trop) bien trempé

Autre ailier formé au FC Barcelone : Gerard Deulofeu. À 26 ans, l’attaquant espagnol connaît des jours meilleurs que Bojan, lui qui joue actuellement en tant que titulaire indiscutable du côté de Watford, et est toujours capable de coups d’éclats notables. Deulofeu prend la grosse tête avec les équipes de jeunes du Barça, décide d’arrêter l’école à ses 15 ans, est critiqué pour sa non-humilité par son entraîneur au sein de la réserve catalane... Après avoir vu sa demande de temps de jeu refusée par le club blaugrana après avoir remporté l’Euro U19 en 2011 puis 2012, Deulofeu décide de quitter le Barça pour rejoindre Everton en prêt, où il réalise une très bonne saison avec de nombreuses passes décisives. Après un prêt à Séville, il retourne à Everton, avant d’être prêté au Milan, où il se montre excellent. Après quoi, il retourne au Barça, sans jamais vraiment convaincre, puis retrouve l’Angleterre avec Watford, où il s’est définitivement installé depuis 2018. Si les qualités techniques et le talent de l’homme sont indéniables, son ego lui a barré la route, et la belle carrière à laquelle il était promise à sa sortie de la Masia semble loin derrière lui. À lui de prouver le contraire...

Oriol Romeu, «le nouveau Busquets» devenu joueur de seconde zone

Nouveau crack barcelonais en 2009, Oriol Romeu est lancé dans le grand bain par Pep Guardiola. Tous les observateurs voient lui le nouveau Sergio Busquets, son profil très physique mais également assez technique lui permettant de devenir un milieu défensif très intéressant et efficace. Résultat : il rejoint Chelsea en 2011, où il ne disputera que 33 rencontres en 4 ans. En 2013, il est prêté une saison à Valence, sans vraiment convaincre du côté de l’Espagne. L’année suivante, il est prêté à Stuttgart, en Allemagne, où il ne convainc toujours pas. En 2015, il signe en faveur de Southampton, où il est voué à devenir titulaire indiscutable et patron du milieu de terrain des Saints . Depuis, il a disputé 143 matchs avec Southampton. Drôle de trajectoire de carrière pour « le nouveau Busquets », qui est désormais régulièrement sur le banc à Southampton...

Les frères Dos Santos : trajectoires différentes, même résultat

Tous deux formés au FC Barcelone, Giovani et Jonathan Dos Santos ont connu deux carrières bien différentes. Le premier a été trimbalé de club en club sans jamais vraiment convaincre, après avoir quitté le FC Barcelone en 2008 pour rejoindre Tottenham. Il sera prêté à Ipswich, Galatasaray, puis Santander sans jamais convaincre, avant de rejoindre Majorque, où il n'arrivera toujours pas à trouver sa place. En 2013, il rejoint Villarreal, où il réalisera de bonnes performances avant de progressivement se retrouver sur le déclin, et partir du côté du Los Angeles Galaxy. Après quatre saisons en MLS, il retourne dans son pays d’origine, en signant pour Club América, au Mexique. Le second a connu de plus beaux jours que son frère. Après avoir défendu les couleurs du FC Barcelone entre 2009 et 2014, il signe à Villarreal, où il rejoint son frère. Au fil des saisons, Jonathan Dos Santos s’impose comme étant un élément très important du dispositif du sous-marin jaune, avant de partir en direction de Los Angeles en 2017, où il rejoint son frère. Il est aujourd’hui toujours en MLS, mais lui et son frère Giovani font toujours partie des déceptions de la Masia...