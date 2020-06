Foot - Barcelone

Barcelone : Setién s'enflamme pour le grand retour de Luis Suarez

Publié le 14 juin 2020 à 15h46 par A.D. mis à jour le 14 juin 2020 à 15h48

Blessé pendant plusieurs mois, Luis Suarez a retrouvé la compétition ce samedi face à Majorque. Quique Setién, le coach du Barça, s'est enflammé pour le grand retour de son numéro 9.