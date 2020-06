Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Silva... La décision de Leonardo ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire !

Publié le 15 juin 2020 à 18h30 par B.C.

Leonardo l'a annoncé dimanche, Edinson Cavani et Thiago Silva vont quitter le PSG à l'issue de la saison. Le club de la capitale dit donc adieu à deux cadres du vestiaire, et cela ne fait pas l'unanimité en interne.

On s'en doutait, mais c'est désormais acté : Thiago Silva et Edinson Cavani vont quitter le PSG à l'issue de la saison. Leonardo a en effet annoncé la nouvelle dans un entretien accordé au JDD , en ne cachant pas que cette décision était difficile à prendre. « C e sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué l'Italo-brésilien. Une décision sportive, puisqu'Edinson Cavani a 33 ans et multiplie les pépins physiques depuis plusieurs mois tandis que Thiago Silva va fêter ses 36 ans en septembre, mais également économique. En effet, les deux figures du PSG disposent d'un salaire mirobolant dans la capitale, à savoir 18M€ par saison pour le Brésilien et 15M€ pour l'Uruguayen. Néanmoins, cette décision n'enchante pas tout le monde en interne.

Idrissa Gueye voulait les prolongations de Thiago Silva et Edinson Cavani

Interrogé par le CFC au sujet de son capitaine avant l'annonce de Leonardo, Idrissa Gueye n'a pas caché son souhait de voir Thiago Silva poursuivre sa carrière au PSG. « C’est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l’expérience… Si je veux qu’il reste ? Bien sûr. Il est très utile pour l’équipe parce qu’on a besoin de joueurs d’expérience et de grande classe comme lui. J’espère qu’il va trouver un terrain d’entente avec le club et qu’il va pouvoir rester encore un peu avec le club », expliquait le Sénégalais, qui n'obtiendra donc pas satisfaction Un discours fort qui concerne également Edinson Cavani. « Bien sûr que je voudrais que Cavani reste. C’est un gars que j’adore , confiait Gana Gueye sur Canal +. Il n'y a pas un joueur ou un homme sur terre qui n’aime pas Cavani. Ce qu’il dégage en dehors et sur le terrain, c’est juste un exemple pour tous les joueurs. Même dans les situations compliquées pour lui, c’est juste un exemple pour tout le monde ».

Neymar n'aurait pas digéré le cas Thiago Silva